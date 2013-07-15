В Украине снова атаковали инкассаторов: двое убитых, похищено полмиллиона

В Украине произошел очередной налет на машину инкассаторов – в Апостоловском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передают "Вести".

По предварительным данным, в машине было около полумиллиона гривен, которые исчезли из банковского автомобиля.

Также были найдены убитыми инкассатор и водитель, а еще один инкассатор – исчез.

"Около 13:00 начальнику облУВД сообщили о том, что инкассаторская машина, проезжавшая по трассе Кировоград – Запорожье, обнаружила другой инкассаторский автомобиль, а в нем – два трупа с огнестрельными ранениями. Третьего инкассатора нет. Он вооружен пистолетом. С места исчезли полмиллиона гривен. На месте работают эксперты и кинологи", - сообщили в пресс-службе МВД области.

Напомним, это уже второй налет на инкассаторскую машину за четыре дня: утром 12 июля в Николаеве расстреляли машину инкассаторов "Укрпошты".

Двое налетчиков в пятнистом камуфляже и масках обстреляли фургон и убили водителя.

В ходе перестрелки инкассатор убил одного из нападавших на месте, а второго смертельно ранил, и позже тот скончался в больнице.

Также была найдена еще одна жертва этого ограбления: перед налетом убийцы напали на таксиста и похитили его машину, на которой и отправились атаковать инкассаторов, которые перевозили 3 миллиона гривен.