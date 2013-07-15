В Севастополе закроют все пляжи из-за 500-килограммовой бомбы

Во вторник, 16 июля, в Севастополе будут закрыты все пляжи в связи с проведением работ по обезвреживанию немецкой 500-килограммовой авиабомбы.

Как сообщили в управлении ГСЧС в Севастополе, бомба была обнаружена в море.

В связи с работами по ликвидации чрезвычайной ситуации, с 4 утра вторника и до момента окончания спецоперации будет запрещено посещение пляжей Солнечный, Песочный, Хрустальный, Учкуевка, а также мест отдыха у воды на "Радиогорке", в Мартыновой бухте, карантинной бухте мыса "Коса Северная", бухте Севастопольской, всей прибрежной зоны, прилегающей к названной территории.

Также будет закрыт доступ на территорию заповедника "Херсонес Таврический".

Кроме того, с учетом мер безопасности, на момент проведения работ по обезвреживанию авиабомбы, внешний рейд города и Севастопольская бухта будут перекрыты для движения всех видов судов.

В операции будут задействованы пиротехники-водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г. Севастополе.