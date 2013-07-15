На Шри-Ланке в океане утонула стюардесса из Украины

В ночь на 14 июля в Шри-Ланке утонула 26-летняя украинская стюардесса Татьяна Неко.

Об этом сообщила ее сестра на странице ВКонтакте.

"В воскресенье Таня уже должна была вылететь в Харьков, и напоследок решила искупаться в океане. Той ночью был небольшой шторм, сестра поскользнулась на скользких камнях и упала: наверное, потом ее унесло волнами", - рассказала сестра погибшей.

Также она сообщила, что отец погибшей уже вылетел на опознание тела.

Напомним, как сообщал "Главред", 13 июля под Москвой в ужасном ДТП погиб гражданин Украины, который перед столкновением успел выбросить свою дочку в окно автобуса и тем спасти ей жизнь.