Подробности убийства инкассаторов на Днепропетровщине: опубликовано фото подозреваемого

Стали известны новые подробности дерзкого расстрела и ограбления инкассаторской машины в Днепропетровской области.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Днепропетровской области.

В совершении преступления милиция подозревает второго инкассатора, тело которого не было найдено, так же как и деньги, которые перевозились в тот день.

За информацию о его местонахождении обещана награда в 10 тысяч гривен. Также в МВД сообщили, что пропавшего инкассатора зовут Олег Калюжный, его рост 190 см, он крепкого телосложения, с русыми волосами.

Отдельно в милиции подчеркнули, что в распоряжении инкассатора может быть два пистолета, а также светлая инкассаторская сумка.

Всем желающим сообщить о месте нахождения подозреваемого в милиции советуют придерживаться мер личной безопасности.

Напомним, как сообщал "Главред", сегодня, 15 июня, стало известно об ограблении инкассаторской машины и убийстве двух человек – водителя и инкассатора.

Также сообщалось, что на месте происшествия не обнаружено тело второго инкассатора и денег, которые перевозила машина – около полумиллиона гривен.

Также напомним, что 12 июля была расстреляна инкассаторская машина в Николаеве: налетчики убили водителя, однако погибли в результате ответных выстрелов одного из инкассаторов.