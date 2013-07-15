В инкассатора и водителя стреляли в упор более 10 раз - СМИ

После расстрела инкассаторской машины и убийства двух человек милиция понемногу рассказывает о подробностях кровавого преступления на Днепропетровщине.

Как выяснилось, убийца стрелял более десяти раз, и все выстрелы были сделаны в упор, передает ТСН.

Также стало известно, что погибший водитель не дожил до пенсии всего двух недель, а убитому инкассатору было 48 лет, как и его пропавшему напарнику.

По данным пресс-службы МВД, сейчас на всех дорогах Днепропетровской области дежурят патрули автоматчиков в бронежилетах, которые останавливают и проверяют проезжающие машины.

Ранее милиция объявила вознаграждение в 10 тысяч гривен за информацию, которая поможет в поимке пропавшего инкассатора.

В ориентировке указано, что высокий мужчина мощного телосложения при себе имеет два пистолета и очень опасен.

В МВД особо подчеркнули: самостоятельно задерживать подозреваемого ни в коем случае нельзя. Необходимо сразу сообщить в органы внутренних дел.

Напомним, как сообщал "Главред", на пустынном участке дороги между Апостолово и Кривым Рогом была найдена инкассаторская машина с двумя трупами: водителя и одного из инкассаторов.

Убитые были обнаружены около полудня, 15 июля. Убийство произошло примерно за полтора часа до этого.

Отметим, что это нападение – уже второе за неполных четыре дня. Ранее инкассаторов расстреливали в Николаеве. Был убит водитель, однако инкассатор сумел сориентироваться и застрелить двоих налетчиков.

Видео: ТСН