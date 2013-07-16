На Николаевщине совершено разбойное нападение на "Укрпошту"

В Первомайске на Николаевщине 15 июля было совершено разбойное нападение на отделение "Укрпошты".

Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает "Преступности.НЕТ".

По словам очевидцев, мужчина в черной маске, вооруженный ножом, ворвался в отделение "Укрпошты". Вскоре оттуда раздался крик и на шум начали сбегаться люди.

Как выяснилось позже, кричала начальница отделения, которая отказалась подчиняться требованиям грабителя и подняла шум. Ее крики напугали грабителя, и он скрылся.

В милиции факт нападения подтвердили и уточнили, что о разбойном нападении в дежурную часть сообщила 41-летняя местная жительница – замдиректора "Укрпошты".

Также она заявила, что грабитель, угрожая ножом, завладел 450 гривен.

В милиции сообщили, что было возбуждено уголовное производство по статье "разбой".

Напомним, 12 июля в Николаеве произошло нападение на инкассаторов "Укрпошты": двое вооруженных грабителей расстреляли водителя и попытались завладеть содержимым машины, однако были застрелены инкассатором.

Кроме того, 15 июля на Днепропетровщине произошло еще одно ограбление инкассаторской машины: на безлюдном участке дороги найден пустой автомобиль и два трупа – водителя и инкассатора со следами пулевых ранений.