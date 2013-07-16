Новое убийство инкассаторов в Украине: главные подробности

16 июля 2013, 21:06

В Украине за несколько дней произошло два громких нападения на инкассаторов.

  • Фото с места преступления в Николаеве фото: Преступности.НЕТ
  • Фото с места преступления в Николаеве фото: Преступности.НЕТ
  • Фото с места преступления в Николаеве фото: Преступности.НЕТ
  • Фото с места преступления в Николаеве фото: Преступности.НЕТ
  • Фото с места преступления в Николаеве фото: Преступности.НЕТ
  • Фото с места преступления в Николаеве фото: Преступности.НЕТ
  • Подозреваемый в убийстве инкассаторов на Днепропетровщине. Пресс-служба МВД
  • Фото с места нападения на Днепропетровщине ТСН
  • Фото с места нападения на Днепропетровщине ТСН
  • Фото с места нападения на Днепропетровщине ТСН
  • Фото с места нападения на Днепропетровщине ТСН
  • Фото с места нападения на Днепропетровщине ТСН
  • Фото с места нападения на Днепропетровщине ТСН
  • Фото с места нападения на Днепропетровщине ТСН
  • Фото с места преступления в Николаеве фото: Преступности.нет

В Украине произошло уже второе за несколько дней громкое нападение на инкассаторов - на этот раз на Днепропетровщине.

В Апостоловском районе Днепропетровской области был найден автомобиль с телами водителя и инкассатора, с места преступления пропало около 500 тысяч гривен.

Погибших расстреляли в упор. Больше фото с места преступления смотрите здесь.

Второй инкассатор, находившийся в машине, после преступления исчез. Милиция сразу опубликовала фото подозреваемого.

Во вторник, 16 июля, Олег Калюжный, подозреваемый в убийстве инкассаторов, был задержан в городе Зеленодольске,  Днепропетровской области. Мужчина был вооружен, но не успел оказать сопротивления при задержании, никто не пострадал. 

У подозреваемого изъяты деньги и два пистолета.

Как сообщили в областном управлении МВД, подозреваемый признался в совершении преступления. Также в Сети опубликовано видео его задержания.

В милиции, кроме того, сообщили, что инкассатора заметили на рынке в Зеленодольске, куда он пришел купить рубашку, а задержали во дворах, чтобы избежать стрельбы в людном месте.

В областной милиции рассказали, что Калюжный попросил коллег остановить машину в безлюдном месте, когда на них не было бронежилетов, и хладнокровно расстрелял. Первым погиб напарник инкассатора, вторым был убит водитель.

Также в милиции отметили, что Калюжный тщательно планировал убийство своих коллег.

По их данным, подозреваемый еще в пятницу знал, что в понедельник из Кривого Рога в Апостолово повезут крупную сумму денег. А трасса пустынная и окружена густыми кустами и деревьями.

"Он попросил остановиться по нужде какой-то. Первым он расстрелял инкассатора - того, что сидел сзади, - а потом уже водителя. 

В общей сложности убийца сделал 15 выстрелов: из ПМ и ТТ. Стрелял он в упор.

Калюжный имеет военное образование и опыт службы в вооруженных силах, находится в хорошей физической форме, рассказали в милиции. Также там отметили, что подозреваемый имеет хороший опыт в инкассаторском деле, ранее он работал в нескольких банках.

Видео задержания подозреваемого

Кроме того, в милиции рассказали об ошибках погибших инкассаторов, которые облегчили совершение преступления. "Анализ всех обстоятельств дает право говорить о том, что допускается много ошибок. В первую очередь, руководителями служб безопасности банков, которые подбирают людей. Недостаточно изучаются эти люди, недостаточно выясняется их образ жизни, недостаточно проводятся инструктажи. Был допущен ряд нарушений, которые сопровождали это преступление, потому что и сели не так, и остановились не в том месте, где нужно ", - сказал начальник ГУ МВД Украины в Днепропетровской области Виктор Бабенко.

Между тем, родственники погибших говорят, что увидели убийцу в морге, до этого никогда не встречали.

Убийство инкассаторов на Днепропетровщине. Видео с места события

Напомним, первая громкая атака на инкассаторов произошла в Николаеве в пятницу, 12 июля. Нападение было совершено на машину "Укрпочты", перевозившую около 3 миллионов гривен.

Были убиты водитель инкассаторской машины, а также оба налетчика. Позже в деле появилась четвертая жертва - как оказалось, при подготовке к нападению преступники ради машины застрелили таксиста.

Больше подробностей нападения на инкассаторов в Николаеве читайте здесь.

Убийство в Николаеве: видео с места события

Кстати, сами украинские инкассаторы говорят о том, что одной из причин их уязвимости для налетчиков является частая экономия на их материальном обеспечении и экипировке.

Больше о том, что говорят о налетах на них инкассаторы, читайте здесь.

Фото, видео: Новости-N, ТСН.

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