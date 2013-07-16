На Львовщине перевернулся пассажирский автобус: есть пострадавшие

Во Львовской области перевернулся рейсовый автобус, который следовал по маршруту "Старява-Львов".
Во Львовской области перевернулся рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту "Старява-Львов".
Об этом сообщает УНИАН.
В результате аварии были травмированы две женщины, одна из которых – гражданка России.
Пострадавшие госпитализированы в отделение травматологии.
ДТП произошло 15 июля на объездной автодороге "Львов-Шегини".
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса "Эталон", в котором находилось 13 пассажиров, не справился с управлением, съехал на обочину дороги. В результате автобус перевернулся на бок.
Напомним, как сообщал "Главред", утром 11 июля на автотрассе Ковель-Луцк произошло лобовое столкновение двух автобусов.
Болгарский автобус выскочил на встречную полосу и врезался в "Эталон", выполнявший местные рейсы.