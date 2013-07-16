На Львовщине перевернулся пассажирский автобус: есть пострадавшие

Во Львовской области перевернулся рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту "Старява-Львов".

Об этом сообщает УНИАН.

В результате аварии были травмированы две женщины, одна из которых – гражданка России.

Пострадавшие госпитализированы в отделение травматологии.

ДТП произошло 15 июля на объездной автодороге "Львов-Шегини".

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса "Эталон", в котором находилось 13 пассажиров, не справился с управлением, съехал на обочину дороги. В результате автобус перевернулся на бок.

Напомним, как сообщал "Главред", утром 11 июля на автотрассе Ковель-Луцк произошло лобовое столкновение двух автобусов.

Болгарский автобус выскочил на встречную полосу и врезался в "Эталон", выполнявший местные рейсы.