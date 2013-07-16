Число жертв ДТП на Волыни возросло до 9 человек

В Ковельской центральной районной больнице скончалась еще одна женщина, пострадавшая 11 июля во время столкновения двух автобусов на Волыни.

27-летняя пассажирка "Эталона" поступила в больницу с политравмой, разрывом печени и селезенки. Медики несколько дней боролись за ее жизнь, но все же были бессильны, сказала начмед больницы, сообщает "Вестник+К".

В Ковельской ЦРБ остается еще трое пострадавших в резонансном ДТП. В очень тяжелом состоянии в реанимации находится еще одна пассажирка "Эталона". Также в реанимации второй водитель-болгарин из автобуса с белорусскими детьми. Он уже пришел в сознании, но состояние его до сих пор оценивают как тяжелое, поэтому пока к нему не пускают правоохранителей.

Напомним, 11 июля на автодороге Доманово - Ковель - Луцк между селами Воля Любитовская и Волошки Ковельского района произошло столкновение двух пассажирских автобусов, в результате чего погибло 8 человек (среди них двое иностранцев – 13-летний белорус и болгарский водитель автобуса), 37 – получили ранения. Шестеро потерпевших находятся в отделении реанимации Ковельской ЦРБ в очень тяжелом состоянии. Шестеро погибших – граждане Украины - водитель автобуса и 5 женщин.