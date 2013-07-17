Тройное ДТП на Киевщине: четверо погибших, шесть пострадавших

В результате столкновения трех легковых автомобилей в Киевской области четыре человека погибли и шесть пострадали.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Авария произошло возле села Чупира Белоцерковского района на трассе Киев-Одесса.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека (из них двое детей) и пострадали шесть человек, которые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницы города Белая Церковь", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве на Харьковском шоссе Mercedes врезался в маршрутку, в которой ехало около десяти детей.

Как сообщалось, 19 июня, вечером в Киеве на улице Клинической, 28 девушка за рулем устроила ДТП, во время которого были разбиты пять машин.