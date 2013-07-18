В Тернополе ректор вуза сбил беременную: опубликованы фото и видео

17 июля в Тернополе водитель серебристого внедорожника Mitsubishі сбил беременную 30-летнюю женщину, пишет Сегодня.

Как выяснилось позже, виновником ДТП является ректор Тернопольского института социальных и информационных технологий Ярослав Бакушевич,

По информации правоохранителей, предварительной причиной аварии, , стала неосторожность и водителя и пешехода, поскольку ДТП произошло на очень многолюдном участке дороги, где невозможно развить большую скорость.

Сейчас автомобиль виновника происшествия находится под арестом, а сам Ярослав Михайлович – под присмотром врачей и готов нести ответственность за случившееся.

На сегодняшний день состояние потерпевшей стабильное, в результате аварии женщина получила перелом ребер, таза, разрыв мочевого пузыря. Спасти ребенка врачам не удалось.

Напомним, 17 июля На Киевщине в результате столкновения трех легковых автомобилей четыре человека погибли и шесть пострадали.

фото: видео: 20minut.ua