Священнику, который на "Мерседесе" сбил ребенка, дали 7 лет тюрьмы

Приговор священнослужителю, который на пешеходном переходе в Одессе насмерть сбил ребенка, Апелляционный суд Одесской области оставил без изменений – 7 лет колонии.

Об этом сообщает "Думская".

Приговор Киевского районного суда Одессы, которым бывший священнослужитель был приговорен к 7 годам колонии с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

Осужденный был взят под стражу в зале суда для исполнения приговора.

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие с участием "Мерседеса" осужденного произошло 8 сентября 2012 в Одессе, на проспекте Маршала Жукова.

Его автомобиль выехал на перекресток под красный сигнал светофора: машина двигалась со скоростью около 90 км/ч. "Мерседес" сбил пешехода, который в тот момент переходил улицу.

Пострадавший – ученик шестого класса, через несколько дней умер в больнице, а его классный руководитель, узнав страшную новость, скончалась от разрыва сердца.