На Житомирщине рухнул самолет: пилот госпитализирован, опубликованы фото

В Житомирской области в районе Бердичева разбился самолет.

Как сообщили в прес-службе ГСЧС, 51-летний пилот, который живет в поселке Озерное, выполнял тренировочный полет на чешском самолете Z-37. Он вылетел из Житомира и должен был приземлиться в Бердичеве.

Однако, по словам пилота, из-за солнца он потерял ориентацию в пространстве. Поэтому не заметил высоковольтную воздушную линию электропередач и протаранил ее.

От удара о землю самолет лишился двигателя и на шасси перевернулся обратно.

Свидетелем аварии стал мужчина, который объезжал свое кукурузное поле. Он вытащил пилота из разбитого самолета и вызвал медиков со спасателями.

Пострадавшего доставили в больницу. У него ушиб правой ноги, множественные ссадины головы. Медики говорят, что состояние здоровья пилота удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.

Напомним, 10 июля, вечером в Черновицкой области потерпело крушение одномоторное самодельное летающее устройство, в результате чего погибли 2 человека.

фото: ГСЧС

