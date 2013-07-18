На Житомирщине рухнул самолет: пилот госпитализирован, опубликованы фото

Пострадавшего доставили в больницу. У него ушиб правой ноги, множественные ссадины головы
Как сообщили в прес-службе ГСЧС, 51-летний пилот, который живет в поселке Озерное, выполнял тренировочный полет на чешском самолете Z-37. Он вылетел из Житомира и должен был приземлиться в Бердичеве.
Однако, по словам пилота, из-за солнца он потерял ориентацию в пространстве. Поэтому не заметил высоковольтную воздушную линию электропередач и протаранил ее.
От удара о землю самолет лишился двигателя и на шасси перевернулся обратно.
Свидетелем аварии стал мужчина, который объезжал свое кукурузное поле. Он вытащил пилота из разбитого самолета и вызвал медиков со спасателями.
Пострадавшего доставили в больницу. У него ушиб правой ноги, множественные ссадины головы. Медики говорят, что состояние здоровья пилота удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.
Напомним, 10 июля, вечером в Черновицкой области потерпело крушение одномоторное самодельное летающее устройство, в результате чего погибли 2 человека.
фото: ГСЧС