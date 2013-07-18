В России умер жестоко избитый детьми 10-летний мальчик

В больнице города Пенза, не приходя в сознание, умер 10-летний мальчик, которого три недели назад жестоко избили сверстники в летнем лагере.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Как выяснилось, трагедия произошла 28 июня в детском лагере в селе Нижняя Елюзань. В последний день смены на дискотеке произошел конфликт: три мальчика в возрасте 11-12 лет вывели сверстника за дом, где двое держали жертву, а третий бил.

С диагнозом "черепно-мозговая травма", многочисленными синяками, ушибами и кровоподтеками пострадавший был доставлен в районную больницу, а потом – в областной центр.

После избиения директор лагеря был уволен, а воспитателя группы отстранили от обязанностей.

Следственный комитет продолжает расследование этого дела по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".