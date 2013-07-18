Столкновение украинцев и россиян в Азовском море: версии гибели рыбаков

Вечером в среду, 17 июля, в Азовском море столкнулись лодка с украинскими рыбаками и российский пограничный катер. Погибли два человека, один гражданин Украины спасен, поиски еще двоих продолжаются.

МИД Украины уже направил Москве официальную ноту по поводу инцидента. Вместе с тем, украинская и российская стороны изложили разные версии причин, которые привели к трагическому происшествию.

Так Госпогранслужба Украины описала событие следующим образом: "Маломерное плавсредство типа "Тунец" в 16.00 17 июля в установленном порядке вышло из пункта базирования в Азовское море с 5 гражданами Украины на борту. А около 18.00 в Азовском море в районе российского поселка Воронцовка произошло столкновение украинского баркаса и катера Береговой охраны пограничной службы России".

Украинские пограничники предложили российским коллегам совместно расследовать инцидент.

Вместе с тем, в ФСБ РФ заявили, что российские пограничники не виноваты в гибели рыбаков. По данным спецслужбы, они преследовали катер с украинцами за нарушения, но беглецы, пытаясь оторваться, "резко изменили курс в сторону преследователей", в результате чего перевернулись.

По данным российской погранслужбы, пограничники увидели, что "маломерное судно без опознавательных знаков находилось в закрытом для плавания районе, вблизи косы Должанская Азовского моря".



"Российские пограничники, неся службу на пограничном сторожевом катере "Мангуст", обнаружили лодку накануне вечером. После безрезультатных попыток связаться с нарушителями, командир пограничного катера принял решение сблизиться на допустимое расстояние и осмотреть судно. Однако лодка дала ход и направилась в сторону побережья Украины. Пограничники начали преследование, продолжая подавать звуковые и пиротехнические сигналы, с целью остановки беглецов", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.



Также указывается, что, "пытаясь оторваться от российских силовиков, судно-нарушитель произвело опасный маневр - резко изменило курс в сторону преследователей, нарушив международные правила предупреждения столкновения судов в море. В результате лодка навалилась на борт пограничного катера и перевернулась". Одного члена экипажа преследуемого судна пограничники подняли на борт.



"Мужчина пояснил, что на борту лодки находилось еще несколько человек. Российские пограничники незамедлительно приступили к спасению людей", - добавили в службе.

В свою очередь, жители донецких сел Безымянное и Самсоново, родственники которых пострадали в этом конфликте, уверены, что у россиян не было причин топить рыбаков, а сами они вышли в море, чтобы хоть как-то прокормить родных - другой работы в поселках просто нет.

При этом морской эксперт Михаила Войтенко отметил, что у российских пограничников не было права идти на таран.

"Если на судне нет террористов, заложников или пиратов пограничники не могут делать ничего, что может повлечь за собой гибель. Они должны были попытаться связаться с рыбаками, а если бы те не отреагировали — передать данные о судне украинской стороне", - объяснил он.

В то же время украинские пограничники отмечают, что атака могла быть необходимой.

"Если рыбаки не отвечали на сигналы, они имели право делать то, что считали целесообразным, поскольку судно иностранное. Другое дело, что пока неясно, насколько нужен был именно таран", — считает спикер Госпогранслужбы Украины Сергей Астахов.