В центре Донецка неизвестные мотоциклисты расстреляли водителя "Жигули"

В Донецке неизвестные на мотоциклисте без номерного знака совершили нападение на водителя автомобиля "ВАЗ 2110" произведя несколько выстрелов из травматического оружия.

Как сообщает пресс-служба Донецкого горуправления милиции, сегодня в 11.30 поступило сообщение о том, что на пр.Ильича неизвестные на мотоцикле без номерного знака совершили нападение на водителя автомобиля "ВАЗ 2110", пишет Остров.

На место была немедленно направлена следственно-оперативная группа милиции. Правоохранители установили, что на выезде из ДОКТМО двое злоумышленников напали на мужчину, который находился за рулем "Жигулей", и произвели несколько выстрелов из травматического оружия.

Потерпевший с травмой головы доставлен в ДОКТМО. Мотоцикл и оружие были оставлены неизвестными на месте происшествия.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Предпринимаются все необходимые меры для установления и задержания подозреваемых.