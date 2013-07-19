Подробности стрельбы в Донецке: мотоциклисты ранили двух ГАИшников

В перестрелке в центре Донецка, где двое злоумышленников на мотоцикле расстреляли водителя "Жигулей", были ранены также двое сотрудников ГАИ, которые попытались их задержать.

Об этом сообщили очевидцы происшествия, передает ТСН.

"У него (водителя ВАЗа, - ред.) ранение в челюсть, возле сердца три ранения. ГАИ машина стояла лоб в лоб. ГАИшники все в крови: у одного ухо было ранено, а у другого кровь текла по голове", - сказала очевидица Валентина Сидоренко.

Как сообщал ранее Главред, на проспекте Ильича неизвестные на мотоцикле без номеров напали на водителя "Жигулей". Двое нападавших из травматического оружия расстреляли мужчину, который был за рулем ВАЗ -10. Мотоцикл и оружие нападавшие бросили прямо посреди улицы.

Пострадавшего с травмами средней тяжести доставили в больницу.