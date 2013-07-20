В Одесской области охранник кафе расстрелял посетителей, трое ранены

В одесской области в с. Приморское на прошлой неделе в кафе-баре "Пятый элемент", расположенном в курортной зоне, охранник открыл стрельбу по посетителям. Пострадало три человека.

В райотделе ГУ МВД подтвердили данную информацию, сообщив, что материалы внесены в Единый реестр досудебных расследований. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, пишет "Дунайская заря".

Как сообщает издание, жители Измаильского района в количестве шести человек – две девушки и четыре парня, которые, по словам охранника, находились в состоянии алкогольного опьянения, пытались войти на территорию диско-бара "Пятый элемент". Однако охранник сделал им замечание по поводу их внешнего вида. Между ними возникла ссора, которая переросла в драку, и охранник применил травматическое оружие, на которое у него имеется разрешение.

В результате происшествия три человека были доставлены в Вилковское отделение районной больницы – два парня и девушка, которая с ними находилась. У одного парня касательное ранение головы, у девушки и у второго парня пуля вошла в левую часть груди.

На данный момент проводятся следственные действия, и будет определена степень вины каждого из участников. Никто из участников происшествия задержан не был.

Напомним, 4 июля,в Севастополе милиционер, охраняющий ювелирный магазин, застрелил охранника частного предприятия.