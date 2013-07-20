Найдено тело третьего украинца, погибшего в столкновении с россиянами

Найдено тело еще одного украинского рыбака, который утонул в Азовском море при столкновении с российским катером.

Об этом сообщили в пресс-службе МИДа, пишет УНН.

"Тело третьего рыбака найдено. Еще один считается пропавшим без вести. Тела еще двух погибших идентифицированы. Сегодня их доставят в Украину", - сообщили в МИДе.

Напомним, 17 июля, около 18.00 в Азовском море в районе российского поселка Воронцовка российский пограничный катер засек в пограничных водах лодку с укрианскими рыбаками.

Во время погони, лодка перевернулась и моряки погибли. Ранее сообщалось о двух погибших и двух пропавших безвести