В Полтаве предприниматель застрелил жену и покончил c собой

19 июля, в Полтаве предприниматель застрелил жену и покончил жизнь самоубийством.

Как сообщили в отделе связей с общественностью облуправления внутренних дел, около 18.00 57-летний предприниматель во время ссоры в собственной квартире из зарегистрированного охотничьего ружья убил свою 52-летнюю жену. После этого мужчина выстрелил себе в голову.

Милицию вызвал сын погибших, услышавший выстрелы из соседней комнаты.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 10 июля в Днепропетровске был убит известный дзюдоист и бизнесмен Коба Надирадзе.