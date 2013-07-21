Под Киевом КамАЗ протаранил рейсовый автобус

Грузовой автомобиль КамАЗ на трассе Киев-Овруч врезался в рейсовый автобус "Богдан".

Об этом сообщает ТСН.

Авария произошла около 16:30, недалеко от села Старые Петровцы.

Пострадали четыре человека, все они госпитализированы.

Напомним, как сообщал "Главред", 13 июля под Москвой груженый щебнем КамАЗ на полном ходу протаранил рейсовый автобус.

14 человек погибли на месте, еще четверо умерли в больнице.