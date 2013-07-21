На Волыни милиция расследует избиение журналистки

Волынская милиция ведет расследование избиения журналистки городской газеты Нововолынска "Наше мисто".

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Как выяснилось, на площади у Вечного огня и памятника воину-пограничнику в Нововолынске возник конфликт между журналисткой Натальей Камышниковой и главой "МП Сантехмонтаж", работники которого проводили демонтажные работы, на которые было выделено более 500 тысяч гривен из областного бюджета.

При этом часть депутатов Нововолынского горсовета считает, что эти деньги целесообразнее использовать на ремонт дорожного покрытия одной из улиц города.

Когда журналистка пыталась помешать рабочим демонтировать плиты, руководитель предприятия, по словам Камышниковой, несмотря на то, что она работает журналистом и выполняет свои профессиональные обязанности, несколько раз толкнул и нецензурно выражался в ее адрес.

По данному факту было возбуждено уголовное производство по статьям "Умышленное легкое телесное повреждение" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста".

В пресс-службе отметили, что журналист отказалась от проведения судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести нанесенных телесных повреждений.