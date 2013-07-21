В Новомосковске произошла перестрелка с участием судьи

В Днепропетровской области сегодня, 21 июля, произошла драка с участием судьи одного из районных судов области.

Об этом сообщили в МВД по Днепропетровской области.

В 06:20 утра дежурная часть Новомосковского горотдела милиции получила сообщение о том, что в местную больницу доставлен человек с телесными повреждениями, среди которых – ранения травматическим оружием.

"Первоочередными следственными действиями установлено, что одним из участников этого события является судья одного из районных судов области", - отметили в милиции.

При этом в МВД уточнили, что судья не был потерпевшим. Другие детали не сообщаются.

Сведения о данном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по статье "хулиганство").

Напомним, 12 июня судья Киевского райсуда Харькова 38-летний Денис Невядомский, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, ударил охранника ресторана.

После этого он продолжил вести себя агрессивно, размахивая руками и угрожая расправой посетителям.

Работники милиции попытались прекратить хулиганство, однако он на их требование не отреагировал. После неоднократных требований прекратить хулиганство, бросился к одному из милиционеров и пытался отобрать у него табельное огнестрельное оружие, выкрикивая при этом, что сейчас всех перестреляет, подчеркнули в ГСО.