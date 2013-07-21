В Крыму перевернулся самолет: опубликовано фото

В воскресенье, 21 июля, в Крыму перевернулся самолет, проводивший химическую обработку полей.

Как сообщили "Главреду" в пресс-службе ГСЧС, чрезвычайное происшествие произошло примерно в 6:35. Во время проведения авиационно-химической обработки полей, самолет АН-2 авиакомпании "Альбатрос", регистрационный номер UR-ART, из-за потери мощности двигателя совершил вынужденную посадку в рисовый чек, возле с. Пятихатки Красноперекопского района.

В результате посадки самолет перевернулся на кабину.

Жертв и пострадавших в результате аварии нет.

Напомним, на этой неделе в Житомирской области во время тренировочного полета перевернулся самолет Z-37. Он врезался в высоковольтную линию электропередач, пострадавший пилот был госпитализирован.

Фото с места аварии смотрите здесь.

Фото: ГСЧС.