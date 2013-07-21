Под Харьковом молния ударила в жилой дом

В Харьковской области 20 июля в жилой дом попала молния.

Об этом сообщает пресс-служба ГС ЧС.

После удара молнии загорелась крыша частного дома.

"К месту вызова немедленно прибыло два отделения службы спасения из Октябрьского района Харькова. Благодаря оперативным действиям спасателей площадь крыши, которую повредил огонь, составила лишь 3 квадратных метра", - говорится в отчете спасателей.

Пожар был успешно ликвидирован, пострадавших нет.

Жилой дом подлежит восстановлению, а сумма ущерба сейчас устанавливается.

Напомним, как сообщал "Главред", 14 мая в селе Пушкаревка, Сумской области, в местную школу попала молния, из-за которой возник пожар – спасателям пришлось эвакуировать 76 детей