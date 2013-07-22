В Донецке двое неизвестных жестоко избили журналиста газеты "Дорожный контроль".

Как сообщили в пресс-службе городского управления милиции, в вечером, 21 июля в милицию поступило сообщение о том, что неизвестные избили журналиста всеукраинской правовой газеты "Дорожный контроль" Олега Богданова. По словам пострадавшего, нападавших было двое, пишет УНИАН.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Буденновского райотдела милиции, руководство областного и городского управлений милиции, прокуратуры, криминалисты. В осмотре места происшествия участвовали кинолог с собакой.

"Медики диагностировали у потерпевшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей носа и челюсти", - отметили в милиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц). Ведется расследование. Предпринимаются все меры к установлению и задержанию злоумышленников.

Напомним, 21 июля, на Волыни была избита журналистка городской газеты Нововолынска "Наше місто".

Как выяснилось, на площади у Вечного огня и памятника воину-пограничнику в Нововолынске возник конфликт между журналисткой Натальей Камышниковой и главой "МП Сантехмонтаж", работники которого проводили демонтажные работы, на которые было выделено более 500 тысяч гривен из областного бюджета.

По данному факту было возбуждено уголовное производство по статьям "Умышленное легкое телесное повреждение" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста".