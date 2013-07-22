На Черниговщине взорвалась машина белорусской семьи: опубликованы фото

На трассе Киев-Чернигов вчера, 21 июля, взорвался автомобиль, принадлежащий белорусской семье.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

Как выяснилось, белорусская семья – 42-летний глава семейства с женой и ребенком – ехали на отдых в Крым.

Во время движения у машины начал отваливаться топливный бак, который из-за трения об асфальт загорелся. Водитель заметил возгорание и остановился – семья вовремя эвакуировалась из горящей машины и забрала свои вещи, потому что через несколько минут автомобиль взорвался.

По вызову прибыл наряд пожарных, которые оперативно погасили возгорание.

Пострадавших в этом происшествии нет, по факту пожара ведется расследование.