На Черниговщине взорвалась машина белорусской семьи: опубликованы фото

На трассе в Козелецком районе Черниговщины автомобиль белорусской семьи, которая ехала на отдых в Крым, загорелся и взорвался.
Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.
Как выяснилось, белорусская семья – 42-летний глава семейства с женой и ребенком – ехали на отдых в Крым.
Во время движения у машины начал отваливаться топливный бак, который из-за трения об асфальт загорелся. Водитель заметил возгорание и остановился – семья вовремя эвакуировалась из горящей машины и забрала свои вещи, потому что через несколько минут автомобиль взорвался.
По вызову прибыл наряд пожарных, которые оперативно погасили возгорание.
Пострадавших в этом происшествии нет, по факту пожара ведется расследование.