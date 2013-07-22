На Днепропетровщине мужчина зарезал жену и дочку, а затем повесился

В Днепропетровской области руководитель детского дома семейного типа в селе Цибульковка убил свою жену и 14-летнюю падчерицу, а затем повесился, передает "Сегодня".

Как выяснилось, этот детский дом существовал с декабря 2012 года, а его руководитель регулярно посещал церковь, не пил и не курил.

Трагедия произошла на глазах у четырехлетнего сына супругов.

По словам начальника ГУМВД по Днепропетровской области, семья считалась благополучной и была на хорошем счету.

Убитая – 14-летняя школьница – была дочерью супруги 43-летнего мужчины. Пара воспитывала одного общего ребенка, остальные семеро были приемными.

По данным милиции, ссора в семье возникла внезапно: в какой-то момент мужчина просто перестал себя контролировать.

Сначала мужчина повздорил с приемной дочерью и ударил ее ножом, а после того, как, услышав крики, в комнату прибежала жена, за что и поплатилась жизнью.

Уголовное производство по делу будет закрыто в связи со смертью виновного – сразу после ссоры он повесился в сарае.