На Киевщине бывший ГАИшник врезался в маршрутку, есть пострадавшие

На Киевщине пьяный бывший ГАИшник врезался в микроавтобус, в результате чего пострадали два человека.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, бывший госавтоинспектор отделения ГАИ Обуховского райотдела, двигаясь на легковом автомобиле, нарушил ПДД выехал на встречную полосу и допустил столкновение с микроавтобусом.

Кроме того, сообщается, что милиционер был в состоянии алкогольного опьянения, а легковушка, на которой он ехал, не состояла на учете в органах ГАИ.

В результате аварии двое пассажиров микроавтобуса получили многочисленные травмы.

Прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт в отношении экс-гаишника. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее пострадавшим телесное повреждение средней тяжести

Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, 22 июля в центре Киева – на Кудрявском спуске – патрульная машина ГАИ протаранила "Тойоту".



По словам очевидцев, "Дэу" сотрудников ГАИ выскочила на встречную полосу, где и столкнулось с "Тойотой". По предварительной информации, в результате аварии пострадали два человека