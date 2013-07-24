В Одессе легковушку расстреляли за нарушение ПДД

В Одессе на объездной дороге в районе Клеверного моста, 23 июля произошло ЧП. Из микроавтобуса неизвестные открыли огонь по легковушке за нарушение ПДД.

Видео происшествия появилось в YouTube на канале пользователя Ksuhatvin, передает ТСН.

"Легковушка грубо подрезала микроавтобус, на что тот, в свою очередь, отреагировал моментально", - подписал ролик пользователь YouTube.

Другие интернет-юзеры также прокомментировали данную ситуацию, и утверждают, что подобное происшествие на объездной дороге в Одессе – не такая уж редкость.

"Это не в первую так на объездной! Мож кто видел, копейка возле "ямы" с простреленным задним(небольшая дыра) и на вылет полностью разбитым передним стеклом, и так среди дороги и стояла, все объезжали, и по ней не видно что ДТП! Мож я и ошибаюсь?! Но такое в первые вижу!" - написал пользователь Дмитрий Никитенко (знаки препинания и орфография сохранены – ред.).

Напомним, 6 июля, в Кировограде, водитель ранил из пистолета 24-летнего прохожего, который случайно задел его автомобиль.