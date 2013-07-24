В тройном ДТП в Крыму пострадали двое детей, опубликованы фото и видео

Вечером 23 июля на выезде из Симферополя, на 11-м км трассы Симферополь — Харьков, столкнулись три иномарки — Toyota, Mitsubishi, Chevrolet, в результате чего восемь человек получили травмы различной степени тяжести, из них шесть были госпитализированы.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Крыму, в частности, в аварии пострадали пять жителей Днепропетровска — три женщины, 30-ти, 39-ти и 51-го года, и двое детей — девочки 3-х и 12-ти лет; две жительницы Симферополя, 1960 г.р. и 1983 г.р. Кроме того, незначительные травмы получил 55-летний житель Мариуполя.

По предварительным данным, жительница Симферополя, водитель автомобиля Chevrolet, выезжая с проселочной дороги от микрорайона Молодежное-5 на трассу, не пропустила Toyota. От столкновения машину отбросило на полосу встречного движения, где она врезалась в Mitsubishi днепропетровской регистрации.

Напомним, 21 июля, вечером в Киеве произошли две серйозные аварии возле м. Шулявка. Виновником ДТП стал один человек, разбивший 5 машин

Фото; видео: auto.investigator.org.ua/