В Кременчуге локомотив переехал легковушку, есть жертвы: опубликованы фото

На железнодорожном переезде под Кременчугом автомобиль Chevrolet Lacetti, под управлением 40-летнего жителя города Светловодска попал тод поезд.

Как сообщили в прес-службе ГАИ полтавской области авария произошла утром 24 июля. Автомобиль, двигался со стороны Крюковского вагоностроительного завода в направлении города.

По предварительным данным, автомобиль выехал на регулируемый железнодорожный переезд по улице Приходько на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с локомотивом, который направлялся к станции "Крюков на Днепре".

"Выехав на переезд на красный сигнал светофора, автомобиль попал под тепловоз", - сообщили в ГАИ.

Вследствие этого ДТП водитель автомобиля Chevrolet Lacetti от полученных травм погиб на месте происшествия.

Напомним, в мае на переезде в районе станции Буйничи, в Беларуси, произошло столкновение поезда "Днепропетровск-Санкт-Петербург" и бетономешалки КамАЗ.

Погибли два человека, которые находились в машине – водитель и пассажир бетономешалки, граждане Узбекистана.

Фото: gaipolt.gov.ua