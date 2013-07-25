Масштабное ДТП в Одессе: "Беркут" охранял горе-водителя от жителей, опубликованы фото и видео

В Одессе 24 июля произошло крупное ДТП. Водитель, находящийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения протаранил несколько припаркованных автомобилей, а его собственное авто перевернулось.

По словам очевидцев, автомобилист ехал на огромной скорости и врезался в Toyota, после удара машины перевернулись. Также повреждены "Таврия" и Mitsubishi Lancer, которые были припаркованы во дворе.

После аварии родитель закрылся в своем авто от возмущенных свидетелей ДТП. Для его охраны вызваны бойцы спецподразделения "Беркут", пишет Таймер.

Стоит отметить, что в салоне автомобиля в момент ДТП также находились беременная женщина и ребенок.

Как сообщили сотрудники ГАИ, у места ДТП собралась толпа возмущенных горожан, которые угрожают виновнику аварии самосудом. Прибывшие автоинспекторы пытаются урегулировать конфликт.

"Чтобы не допустить самосуда на место инцидента вызван наряд сотрудников милиции", — сообщили в ГАИ.

По словам очевидцев, вскоре после ДТП к месту подъехала машина с родственниками водителя, в которую из Lexus быстро перегрузили какие-то сумки.

Кроме того, в толпе поползли слухи, что у пострадавшего есть влиятельные родственники в правоохранительных органах.

Напомним, 21 июля, в Киеве, пьяный на Infinity протаранил пять авто.