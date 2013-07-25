На Житомирщине во время учений утонул десантник

В Житомирской области на одном из военных полигонов во время учений утонул военнослужащий 95-й аэромобильной бригады.

Об этом сообщил информированный источник, передает УНИАН.

По информации собеседника, инцидент произошел сегодня около 10.00 во время преодоления бойцом-контрактником разведывательной роты Андреем Олийныком водного препятствия — реки Гнилопять.

По состоянию на 13.00 тело погибшего еще не найдено.

На месте происшествия работают соответствующие оперативные группы реагирования.

Напомним, на Днепропетровщине в городе Кривой Рог на территории воинской части при выполнении ремонтных работ произошел несчастный случай, в результате которого погиб солдат срочной службы, еще 2 солдата получили травмы.

Один из солдат, 1990 г. р. получил травмы, от которых скончался, еще двое солдат срочной службы были госпитализированы.