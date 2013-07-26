В аварии на Луганщине погибли четыре человека, еще один - в реанимации

Вечером 25 июля в Луганской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате погибли четыре человека, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в ГС ЧС.

По данным спасателей, авария произошла в 20:25, а после ДТП одна из машин загорелась. Пожарные справились с огнем в 21:00.

При этом ведомство не уточнило, были ли человеческие жертвы результатом столкновения, или к ним привел пожар автомобиля.

В то же время спасатели сообщили, что за прошедшие сутки на дорогах Украины было зарегистрировано 85 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 19 человек, пострадали - 111 человек.

Всего же с начала 2013 года из-за аварий погибли 1966 человек.