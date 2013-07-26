На Харьковщине машина упала в реку, трое погибших: опубликованы фото

Погибли водитель и две пассажирки авто, съехавшего в реку.
Как сообщили в пресс-службе ГАИ, 20-летний водитель автомобиля "ЗАЗ-Daewoo" при переезде по деревянному мосту по неизвестным пока причинам съехал с него в реку Северский Донец.
В результате аварии погибли водитель и две пассажирки автомобиля - девушки 16 и 18 лет.
По факту ДТП проводится расследование, отметили в Госавтоинспекции.
Напомним, вечером в четверг серьезная авария произошла в Луганской области.
В результате столкновения двух автомобилей погибли четыре человека, еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии.