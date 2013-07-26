Новые подробности ДТП на Луганщине: из четырех погибших - два милиционера

Стали известны новые подробности аварии в Луганской области, где погибли четыре человека и один был тяжело ранен.

Об это сообщили в пресс-службе областного МВД, передают "Вести".

"Вчера вечером (25 июля – прим. ред.) на трассе "Демино – Александровка – Лисичанск – Луганск" произошла авария с участием двух автомобилей", - отметили в МВД.

Как выяснилось, столкнулись ВАЗ-2109, под управлением 51-летнего местного жителя и служебный автомобиль ВАЗ-21093, под управлением 29-летнего старшего оперуполномоченного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Украины.

"В результате ДТП на месте погибли 4 человека: водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2109 и пассажиры автомобиля ВАЗ-21093 – заместитель начальника УБНОН ГУМВД Украины в Луганской области и представитель МВД Украины", - отметили в милиции.

Также в ведомстве сообщили, что милиционеры "ездили документировать конопляное поле, успешно выполнили работу и возвращались в Луганск".

Кроме того, стало известно, что водитель автомобиля ВАЗ-21093 находится в реанимации в тяжелом состоянии.

"По предварительному заключению, ДТП произошло вследствие нарушения водителем автомобиля ВАЗ-2109 правил дорожного движения, он разворачивался там, где этого делать нельзя, не учитывая дорожную обстановку и погодные условия", - добавили в луганской милиции.