В России погиб украинский альпинист

На Кавказе во время восхождения на пик Пушкина погиб украинский альпинист.

Об этом сообщили в МИД Украины со ссылкой на информацию Генконсульства в Ростове-на-Дону.

Несчастный случай произошел утром в пятницу, 26 июля, в горах Черекского района Кабардино-Балкарии (Россия). Альпинист сорвался со скалы и упал в ущелье.

По данным МЧС РФ по Кабардино-Балкарской республике, украинец сорвался, находясь на высоте 3500 метров. Погибший был профессиональным альпинистом, руководителем группы, состоявшей из двух человек, уточнили в ведомстве.

Высота пика Пушкина составляет 5100 метров. Альпинисты находились на начальной стадии восхождения. Сложность горы 4 "Б".

Второй альпинист во время сеанса связи сообщил о гибели руководителя группы, сам повреждений не имеет.

Тело погибшего было доставлено в аэропорт, а после - в морг города Нальчика.