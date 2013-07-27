Сегодня ночью совершено покушение на мэра Феодосии

В Крыму на мэра города Феодосии Александра Бартенева совершено покушение, он госпитализирован.

Об этом сообщил представитель крымского управления МВД, передает УНИАН.

"Покушение совершено сегодня ночью. Это был огнестрел. Бартенев в реанимации", - сказал источник.

Бартеневу 57 лет. Он дважды — в 2008 и в 2010 году — избирался мэром Феодосии, имеет звание Герой Украины.

Напомним, 26 февраля в Крыму был убит мэр курортного поселка Симеиз Кирилл Костенко. Он был убит прямо возле здания поселкового совета, когда приехал на работу.