Покушение на мэра Феодосии: за его жизнь ведут борьбу более 8 часов

За жизнь расстрелянного сегодня ночью мэра Феодосии Александра Бартенева медики ведут борьбу с трех часов ночи.

Об этом сообщил главврач Феодосийского Управления здравоохранения Александр Фоменко, пишет Вести.

"Операция еще продолжается, вызвана санавиация. Состояние пациента стабильно тяжелое, поэтому прогнозировать что-либо невозможно. Ранение очень серьезное", – добавил Фоменко. Как отметил главрач, мэр получил огнестрельное ранение в спину слева.

По информации издания у Бартенева серьезное ранение легкого.

Между тем, как рассказала соседка Бартенева, он возвращался домой поздно ночью, проводив до гостинцы "Алые паруса" коллегу – нардепа Юлию Левочкину пишет Сегодня.

"Мэр, проводив до гостиницы "Алые паруса" Юлию Левочкину, поздно возвращался домой. Во дворе дома, было начало второго ночи, его расстреляли", - рассказала женщина.

Как сообщил глава крымского главка МВД Михаил Слепанев, у расстрелянного мэра пропала барсетка.

"Мы рассматриваем все версии, но склоняемся к грабежу. У Александра Бартенева была похищена барсетка документами и деньгами. Ее уже нашли: документы есть, а денег нет", - рассказал Слепанев.

По факту ЧП открыто уголовное производство (разбой и покушение на умышленное убийство), отметили в милиции.