Опубликованы фото с места расстрела мэра Феодосии

Весь подъезд, где расстреляли мэра Феодосии, залит кровью.
Как сообщала ранее соседка Бартенева, он возвращался домой поздно ночью, проводив до гостинцы "Алые паруса" коллегу – нардепа Юлию Левочкину.
"Мэр, проводив до гостиницы "Алые паруса" Юлию Левочкину, поздно возвращался домой. Во дворе дома, было начало второго ночи, его расстреляли", - рассказала женщина.
Как сообщил глава крымского главка МВД Михаил Слепанев, у расстрелянного мэра пропала барсетка.
"Мы рассматриваем все версии, но склоняемся к грабежу. У Александра Бартенева была похищена барсетка документами и деньгами. Ее уже нашли: документы есть, а денег нет", - рассказал Слепанев.
По факту ЧП открыто уголовное производство (разбой и покушение на умышленное убийство), отметили в милиции.
Напомним, сегодня ночью в Крыму из обреза неизвестные расстреляли мэра Феодосии Александрв Бартенева, сейчас он находится в реанимации.
фото: Сегодня