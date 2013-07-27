Опубликованы фото с места расстрела мэра Феодосии

В Феодосии подъезд дома по улице Федько, где сегодня ночью расстреляли мэра Александра Бартенева, видны следы крови. По состоянию на 11.40 никто ничего не убирает, пишет Сегодня.

Как сообщала ранее соседка Бартенева, он возвращался домой поздно ночью, проводив до гостинцы "Алые паруса" коллегу – нардепа Юлию Левочкину.



"Мэр, проводив до гостиницы "Алые паруса" Юлию Левочкину, поздно возвращался домой. Во дворе дома, было начало второго ночи, его расстреляли", - рассказала женщина.



Как сообщил глава крымского главка МВД Михаил Слепанев, у расстрелянного мэра пропала барсетка.



"Мы рассматриваем все версии, но склоняемся к грабежу. У Александра Бартенева была похищена барсетка документами и деньгами. Ее уже нашли: документы есть, а денег нет", - рассказал Слепанев.



По факту ЧП открыто уголовное производство (разбой и покушение на умышленное убийство), отметили в милиции.

Напомним, сегодня ночью в Крыму из обреза неизвестные расстреляли мэра Феодосии Александрв Бартенева, сейчас он находится в реанимации.

фото: Сегодня