Подробности расстрела мэра Феодосии: он дрался с нападавшим

Крымская милиция располагает приметами человека, который совершил нападение на мэра Феодосии Александра Бартенева, пишет Сегодня.

По словам руководителя ГУ МВД Украины в АРК Михаила Слепанева, их получили благодаря тому, что Бартенев сумел оказать сопротивление нападавшему.

"Бартенев поставил машину в гараж и стал подниматься в свою квартиру на втором этаже. Как только он зашел в подъезд, его догнал преступник и с расстояния примерно 1,5 метров выстрелил в спину. После этого между ним и Бартеневым завязалась борьба. Есть свидетель, который выбежал на балкон и увидел, как из подъезда выкатились двое мужчин. Один из них вскочил и убежал. Сосед доставил Бартенева в больницу", - сказал Слепанев.

По его словам, на мэра Феодосии напал мужчина среднего роста и плотного телосложения.

"Давайте я не пока не буду говорить, во что он был одет, хотя есть и такая информация, - для умного преступника это послужит стимулом для уничтожения вещдоков", - подчеркнул начальник крымской милиции.

Между тем, соседи мэра рассказывают, что проснулись от громкого хлопка.

"Все проснулись от громкого хлопка, где-то было начало второго ночи уже, – рассказала нам соседка по дому Анастасия. – Звук не похожий на хлопок петарды, более жесткий, пронзительный, без раскатистого эха. В подъезде его нашли, истекающего кровью на лестничном пролете – он не смог подняться до своей квартиры, обессилил и упал. Сразу вызвали "скорую" и милицию".

Подъезд , уже отмыли, после того, как все стены и поручни перил, дверные ручки на квартирах были обработаны порошком для снятия отпечатков пальцев.

Напомним, сегодня ночью в Крыму возле подъезда дома из обреза неизвестные расстреляли мэра Феодосии Александра Бартенева, сейчас он находится в реанимации.

фото: Сегодня