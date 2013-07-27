В Черновцах поезд протаранил иномарку, есть жертвы: опубликованы фото

27 июля, в Черновцах поезд протаранил автомобиль, когда тот выехал на железнодорожный переезд. В результате аварии погиб один человек.

Как сообщили в ГАИ Черновицкой области, утром автомобиль Volkswagen Transporter, двигаясь по улице Хотинской, выехал на железнодорожный переезд при закрытом шлагбауме и работающей сигнализации светофора, которая запрещала движение транспортным средствам.

Грубое нарушение правил дорожного движения 25-летним черновчанином, который руководил Volkswagen, завершилось столкновением автомобиля с поездом "Ларга-Черновцы".

В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте. Травмы получила 20-летняя пассажирка Volkswagen, которая был доставлен в больницу скорой медицинской помощи.

В связи с аварией задержка движения поезда составляла 53 минуты.

Напомним, 24 июля на железнодорожном переезде под Кременчугом автомобиль Chevrolet Lacetti попал под поезд.

Вследствие этого ДТП водитель автомобиля от полученных травм погиб на месте происшествия.