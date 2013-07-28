В Киеве иностранец с ножом кинулся на милицию

В Киеве иностранец, который с апреля находится в Украине и не имеет постоянного места жительства, напал с ножом на двоих сотрудников милиции.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передают "Вести".

Двое инспекторов патрульно-постовой службы приехали на автомойку, оставили машину и пошли в соседнее кафе.

В это время там находились двое мужчин, которые "вели себя нагло". Один из милиционеров сделал им замечание, после чего возник конфликт.

Один из посетителей напал с ножом на двоих милиционеров – одного он ранил в живот, а другого – в область шеи.

Нападающие скрылись с места происшествия, а милиционеры были госпитализированы.

По данному факту начато уголовное производство.

Напомним, как сообщал "Главред", в ночь на 27 июля было совершено покушение на мэра Феодосии Александра Бартенева. Преступник выстрелил в спину чиновнику, когда тот заходил в подъезд своего дома.

Врачи сделали градоначальнику три операции, но так и не смогли спасти ему жизнь.