В Беларуси столкнулись машины украинцев и россиян: 9 погибших, опубликованы фото

В Беларуси произошла масштабная авария: украинский микроавтобус лоб в лоб столкнулся с российской легковушкой.

Об этом со ссылкой на представителя Следственного комитета Беларуси передает РИА Новости.

В столкновении погибли девять человек, еще 10 получили ранения.

"На месте ДТП, которое произошло в 7.20 по местному времени, погибли восемь человек. Позже еще один скончался в больнице", — сказал представитель СК Беларуси.

Также он добавил, что в лобовом столкновении автомобилей Opel Omega с российскими номерами и микроавтобуса Mercedes Sprinter с украинскими номерами, по предварительной версии, виновен водитель Opel.

"Имеется запись видеорегистратора третьей машины, которая следовала за Mercedes. По предварительной версии, Opel выехал на встречную полосу", — сказал источник.

На место происшествия выехал глава следственного комитета Беларуси Валентин Шаев, там уже работают опытные оперативные сотрудники. Возбуждено уголовное дело.

Как рассказал представитель СК, предположительно в ДТП пострадали граждане Украины, а также не исключено, что среди погибших — граждане Азербайджана и Узбекистана. Личности жертв ДТП устанавливаются.

Напомним, ранее крупное ДТП произошло на Луганщине: два автомобиля столкнулись на перекрестке районного центра, погибли четыре человека.

Позже выяснилось, что один из участников аварии - милицейский автомобиль, который возвращался с задания, а среди погибших - двое милиционеров.