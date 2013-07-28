Новые подробности ДТП в Беларуси: погибли девять человек, среди них - 4 украинца

В результате лобового столкновения на трассе Санкт-Петербург – Одесса, которое произошло сегодня, 28 июля, в 7:20 утра по местному времени, погибли четверо украинцев (трое на месте, еще один умер в больнице) и все пять человек, находившихся в российском автомобиле.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.

Белорусские спасатели подчеркнули, что авария произошла на ровном, хорошо просматривающемся в обе стороны участке дороги.

На месте погибли водитель и четыре пассажира "Опель Омега" – россияне, азербайджанец и узбек, а также трое пассажиров "Мерседесе Спринтера" – украинцы.

Остальные пострадавшие были госпитализированы, позже один из них умер в больнице.

Всего в микроавтобусе "Мерседесе" находились 14 человек. 11 выживших были извлечены при помощи гидравлического инструмента работниками МЧС.

Тела погибших из покореженных авто также извлекали спасатели, разрезая машины.

Личности погибших все еще устанавливаются, пострадавшие — из Одесской области.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются ГАИ. С пострадавшими работают специалисты психологической службы МЧС.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

По предварительной информации, в "Опеле", зарегистрированном в Санкт-Петербурге, находились граждане Узбекистана и один гражданин Азербайджана. О случившемся проинформированы консульства России и Украины в Беларуси.