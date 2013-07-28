В Беларуси опознали всех украинцев, погибших в ДТП

Тела всех граждан Украины, погибших в результате ДТП в Беларуси, идентифицированы.

Об этом сообщили в МИД Украины, передает УНИАН.

По информации Посольства Украины в Беларуси, в результате столкновения погибли четверо украинцев – трое на месте происшествия, еще один скончался в больнице.

Кроме того, еще девять граждан Украины попали в больницу Орши с травмами различной степени тяжести.

Для оказания помощи украинцам на место аварии выехал сотрудник консульского отдела Посольства Украины, дело находится на особом контроле Посольства.

Напомним, как сообщал "Главред", утром 28 июля на автодороге Санкт-Петербург-Одесса произошло лобовое столкновение автомобиля "Опель", зарегистрированного в России, с микроавтобусом "Мерседес-Спринтер", в котором были украинцы.

По данным белорусского МЧС, "Опель" выехал на встречную полосу, где и столкнулся с микроавтобусом. Все пять человек, находившихся в легковушке, погибли.

В украинской машине находилось 14 человек.