Смертельно раненый мэр Феодосии стоял на коленях и просил воды – СМИ

Убийство мэра Феодосии Александра Бартенева продолжает обрастать подробностями. Как оказалось, перед расстрелом мэр на повышенных тонах разговаривал с кем-то возле своего дома, и только потом прозвучал роковой выстрел.

Об этом со ссылкой на соседей погибшего сообщают "Вести".

По данным правоохранителей, в Бартенева стреляли с полутора метров, в спину, из обреза одноствольного охотничьего ружья 16-го калибра, которое осталось на месте преступления. Заряд — предположительно картечь.

Соседи описывают иначе: дескать, под окнами сначала шел разговор на повышенных тонах, а только потом прозвучал выстрел. "Когда я спустилась, он стоял на коленях и просил воды, а два человека держали его под руки, — рассказывает жительница дома №28 Валентина Шабанова. — Минут через пять подъехал автомобиль, в котором его увезли в больницу".

Ранее "Главред" сообщал, что в больнице Бартеневу сделали три операции. По словам медиков, у Бартенева оказалось пробито легкое и почти полностью раздроблена левая лопатка. Как стало известно "Вестям", у мэра была редкая группа крови — четвертая положительная, и не нашлось достаточного количества доноров с такой кровью, чтобы вовремя сделать переливание.

О подробностях и версиях преступления читайте в спецтеме "Главреда".