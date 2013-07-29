Крашкова намекнула, что врадиевских насильников нужно кастрировать

Ирина Крашкова, которая был изнасилована и зверски избита, а потом указала на обидчиков – офицеров Врадивского РОВД капитана Евгения Дрыжака и лейтенанта Дмитрия Полищука, заявила, что насильники должны ответить за содеянное и напомнила, что в России введена кастрация за сексуальные преступления.

Об этом она заявила в интервью "Вестям".

Женщина не хочет говорить о проведенном следственном эксперименте. "Не хочу заново вспоминать то, что стараюсь забыть. Это очень тяжело. Я могу одно сказать. У меня хватило сил выбраться из леса и доползти до мельницы только потому, что я думала не о себе, а о своем сыне. О том, что если я не выживу, он останется один. Допустить этого я не могла…", - рассказала она.

По ее словам, она с психологом смотрит только мультики. "Говорим лишь о хорошем и обсуждаем позитивные темы. Вот смотрите, сколько у нас мягких игрушек: огромный цветной кролик и плюшевый мишка…", - говорит Крашкова

На вопрос, доходили ли до нее слухи о том, что экс-милиционеры пытали жителей Врадиевки или продавали оружие, женщина заметила: "О торговле оружием я ничего не слышала. В остальном, если люди говорят, значит, наверное, так и было. У нас село маленькое — все друг друга знают. Просто так говорить не станут. Но никаких фактов и доказательств у меня нет".

О планах на будущее - вернуться во Врадиевку или переехать в другой город – Крашкова ответила: "Пока я об этом не думала. Сейчас моя главная задача — успеть поправиться до суда и довести это дело до конца, чтобы эти — не знаю, как их назвать — ответили за сделанное".

"Вот в России хорошо придумали: кастрировать мужчин, которые надругались над женщинами (речь, видимо, идет о введенной в России химической кастрации педофилов, - Ред.). А я хочу, чтобы они получили в виде наказания пожизненные сроки лишения свободы", - заявила Крашкова.

На вопрос о том, что обидчиков подозревают в изнасиловании и убийстве и других девушек, женщина заметила: "Да, так говорили. Я не знаю. Я же расследование не веду. Но дело об убийстве и изнасиловании 15-летней Алины Поркул сейчас расследуется — его тоже сейчас взяли в оборот. И дай Бог, чтобы оно было доведено до суда. А суд сделал верные выводы. Кстати, это дело очень похоже на мое. Когда я попала в больницу, родители Алины сразу ко мне приехали и сказали, что травмы, от которых она скончалась, были такие же, как мои".

Ранее "Главред" сообщал, что Крашкова потребовала максимального наказания для врадиевских насильников - пожизненного заключения.