ДТП на Тернопольщине: Mercedes протаранил автобус - 1 погибший, 10 раненых

В понедельник, 29 июля, утром в Тернопольской области произошло ДТП, жертвой которого стал один человек, еще 10 – получили ранения.

Авария случилась около 8.00 на автодороге Тернополь-Кременец, недалеко от с. Лозовая Тернопольского района, когда столкнулись рейсовый автобус Iveco Daily, который двигался по маршруту Тернополь-Ровно, и легковой автомобиль Mercedes E 250.

В результате ДТП один человек погиб (водитель Mercedes) и 10 с повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы в лечебные учреждения Тернополя. На момент ДТП в автобусе находились 25 человек (дети отсутствовали).

Ранее "Главред" сообщал, что в Беларуси произошло ДТП, где погибли 9 человек – из них четверо украинцы.

Фото: ternopil.mns.gov.ua